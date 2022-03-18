الهند تؤكد في مجلس الأمن تأييدها لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية

أعربت الهند، اليوم الجمعة، عن تأييدها لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية والسامة، وأكدت أهمية ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية نصًا وروحًا.



جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها "آر . رافيندرا" نائب مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة أمام أعضاء مجلس الأمن، وقال فيها "إن الهند تولي اهتمامًا كبيرًا باتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية والسامة بوصفها اتفاقية عالمية رئيسية لنزع هذه الأسلحة بدون تمييز".



وأضاف: "نعتقد أن أي قضايا تتعلق بأي التزامات بموجب هذه الاتفاقية يتعين معالجتها من خلال المشاورات والتعاون بين الأطراف المعنية".



وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أعرب الدبلوماسي الهندي عن قلق بلاده بشأن تدهور الوضع الراهن في أوكرانيا، وقال : "إننا نرحب بجولة المحادثات الدبلوماسية الروسية الأوكرانية التي جرت مؤخرًا"، وأكد مجددًا ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، مشيرًا إلى ضرورة انتهاج المسار الدبلوماسي على اعتبار أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية.