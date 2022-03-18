مخرج الأفلام التجريبية جاك بيكونت يتحدث عن أعماله بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقيمت اليوم، ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة بعد عرض ثلاثة أفلام تجريبية "بعد الحريق، خط الضباب، السيدة التي تضع البودرة" بحضور المخرج جاك بيكونت، وأدار الندوة عمرو خالد توكل.

قال مخرج فيلمي "السيدة التي تضع البودرة"، "بعد الحريق" أنه يترك المشاهد لمعرفة ما يحكيه من خلال الصورة ووضع الموسيقى التي تناسب الحالة المعروضة.

وأضاف أن الأفلام التجريبية تعطي فرصة ذهبية للمشاهد أن يختار الفكرة المناسبة لمشاهدته، فيما يعطيك أفكار جديدة ومتنوعة من خلال الأفلام التجريبية.

وأكد المخرج أن المخرجين القائمين على صناعة الأفلام التجريبية دائما ما يحاولون تقديم مضمون مختلف وغير شائع في الأفلام الأخرى.

وذكر أن هوليوود لا تسعى للتغيير أو للجديد، لكنها تسعى فقط لإنتاج أعمال تجني أموالا.

وأوضح المخرج أن المترجم صلاح سرميني في محاولة دائمة لنشر الأفلام التجريبية في العالم، وتحديدا في الوطن العربي.

وأوضح أن مخرجي الأفلام التجريبية لا يجني الأموال من خلال السينما التجريبية، ولكن الأهم احترام الجمهور.

وردا على الناقدة ماجدة خيرالله فيما يخص عدم فهم الجمهور للسينما التجريبية، قال إنه لا يزعجه ذلك الأمر وصناع الأفلام عامة لا يشغلهم التصنيف مثل فناني الفن التشكيلي.