وزير الطاقة اللبناني: إقرار خطة النهوض بالكهرباء كانت شرطا أساسيا للحصول على الغاز المصري

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن موافقة مجلس الوزراء النهائية على خطة النهوض المستدام بقطاع الكهرباء كانت شرطا أساسيا بالنسبة للمضي قدما في عمليات التمويل على المدى القصير من البنك الدولي للحصول على الغاز المصري والكهرباء من الاردن.

وأضاف فياض ،عقب لقائه اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أن " الكرة حاليا في ملعب البنك الدولي لمباشرة المفاوضات الرسمية مع الدولة اللبنانية حول التمويل ".

وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا إلى أمور أساسية أخرى، كموضوع الحصول على الدعم المالي لتشغيل محطات الكهرباء والتي أصبحت بوضع صعب جدا خصوصا محطتي الزهراني ودير عمار.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن جدولا زمنيا لإنشاء محطات جديدة على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في سنة 2024، والثانية في 2025 والثالثة في 2026 ، مشيرا إلى إمكانية قيام مجلس الوزراء مجتمعا ببحث طريقة للاسراع في انجازها.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في اجتماعه أمس الأول خطة النهوض المستدام بقطاع الكهرباء بشكل نهائي بعد الموافقة المبدئية عليها في اجتماع أواخر الشهر الماضي.