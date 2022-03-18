قال حسام العربي، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسوان، إن السلع متوفرة بكميات كبيرة، بالتنسيق مع جميع الشركات المعنية، مشيرًا إلى أن كل مركز في المحافظة يضم معرض كبير لـ«أهلا رمضان».



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الجمعة، أن المعارض توفر جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من السوق بنسبة من 20 إلى 25%، لافتًا إلى وجود 26 منفذًا للشركة المصرية في أسوان، بجانب خمس معارض كبيرة في كل المراكز.



وأكد أن الهدف من تنوع مصادر توفير السلع يكمن في خلق روح المنافسة، كي يستفيد المواطن، مضيفًا أنه تم طرح كميات من التمر الأسواني في جميع المنافذ، بالإضافة إلى كميات من الأسماك والدواجن وغيرها من السلع.



وذكر أن سعر كرتونة البيض في منافذ أسوان يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا، لافتًا إلى توفير اللحوم السوداني المذبوحة في المنافذ بسعر 90 جنيهًا، ما أدى إلى توازن السوق المحلي.



وأكد أن المحافظة تتابع الأسواق لحظة بلحظة على مدار اليوم، فهناك حملات يومية على جميع الأسواق والمخازن وتجار الجملة من الثامنة صباحًا وحتى 12 مساءً، متابعًا: «من الصعب في أسوان وجود تاجر محتكر لسلعة، فلدينا قرارات تموينية حاسمة».





