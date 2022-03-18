هيئة الطيران المدني الروسية تمدد الحظر على الرحلات إلى 11 مطارا جنوبي البلاد

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أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية "روس أفياتسيا" تمديد الحظر على الرحلات المتجهة إلى 11 مطارا في جنوب البلاد، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

وذكرت الهيئة أن حظر الطيران يشمل مطارات مدينة أنابا على البحر الأسود، ومدينة روستوف على نهر الدون، ومطار مدينة كراسنودار، ضمن مدن أخرى.

وأضافت الهيئة أن الحظر يشمل كذلك مطارات مدن جيلينجيك وفورونيج، وسيمفروبول، بشبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا بالقوة في عام 2014.

وأوضحت الهيئة أن من المقرر استمرار حظر الطيران حتى يوم 26 مارس الحالي، على أقرب تقدير.

ونوهت الهيئة إلى استمرار تسيير رحلات الطيران إلى منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وأغلقت روسيا بشكل مبدئي جميع مطاراتها حتى يوم 2 مارس، وذلك بعد غزوها أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير الماضي. وقامت هيئة الطيران المدني الروسية بعد ذلك بتمديد حظر الطيران حتى 14مارس قبل أن يتم تمديده مرة أخرى حتى 20 من نفس الشهر.