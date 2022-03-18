إدانة السيدة الأولى السابقة في هندوراس مجددا بتهم فساد

أدينت روزا بونيلا زوجة رئيس هندوراس الأسبق مجددا بالفساد بعد إلغاء ادانة سابقة.

وأعلن مكتب المدعي العام في هندوراس يوم الخميس أنه "للمرة الثانية، يثبت مكتب المدعي العام وجود مسؤولية جنائية في اختلاس ملايين الدولارات في البيت الرئاسي". وسيجري الإعلان عن العقوبة في 28 مارس.

وكان قد تم بالفعل الحكم على بونيلا في أيلول/سبتمبر 2019 بالسجن لمدة 58 عاما. وقد ثبتت إدانتها بإيداع 12 مليون لمبيرة هندوراسية (ما يعادل حوالي 488 ألف دولار) من ميزانية المشاريع الاجتماعية لمكتب السيدة الأولى إلى حساب شخصي خلال فترة رئاسة زوجها بورفيريو لوبو في الفترة ما بين(2010-14).

وفي آذار/مارس 2020، ألغت المحكمة العليا الحكم ضد بونيلا بسبب الأخطاء الإجرائية وأمرت بمحاكمة جديدة. وبعد أربعة أشهر، تم إطلاق سراح زوجة الرئيس الأسبق لأنها قضت بالفعل مدة أطول من الحد القانوني المحدد بعامين في الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وثبت الآن أن السيدة التي تبلغ من العمر 55 عاما مذنبة في جرائم الاحتيال والاختلاس.