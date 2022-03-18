البرلمان العربي يشارك في ندوة حقوق الإنسان بمعرض إكسبو دبي

شارك البرلمان العربي بوفد ضم النائبة ناعمة الشرهان والنائب أحمد بوشهاب السويدي و النائبة شذى النقبي في الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 بدبي، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي شارك فيها عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي كضيف شرف الندوة.



وعقدت فاعليات الندوة تحت شعار"الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة"، باعتبار أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان ووثيق الصلة بالعديد من الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في التنمية، وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى، وهدف تنموي لا تتحقق بدونه أهداف التنمية المستدامة.



يذكر أن اليوم العربي لحقوق الإنسان يتم الإحتفال به في 16 مارس من كل عام، وهو تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008.