«برجر كنج» تريد الخروج من السوق الروسي لكن الفروع لا تزال مفتوحة

أعلنت الشركة الأم لسلسلة "برجر كنج" للوجبات السريعة يوم الخميس أنها تحاول تعليق عملياتها داخل روسيا ردا على غزو البلاد لأوكرانيا، ومع ذلك، فإن وقف العمل هناك هو " عملية معقدة قانونيا".

وقال ديفيد شير رئيس ريستورانت براندز إنترناشيونال في رسالة إلى العاملين "بدأنا العمل للتخلص من حصة ملكيتنا، وبينما نرغب في القيام بذلك فورا. فإن من الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت بناء على شروط اتفاقية المشروع المشترك الحالية".

وتابع شير "هل نود تعليق عمليات برجر كنج فورا في روسيا؟ نعم. هل لدينا الإمكانية لتنفيذ تعليق العمليات حاليا؟ لا ".

ولا يزال حوالي 800 فرع مفتوحا في روسيا.

وكانت شركة ماكدونالدز، منافسة برجر كنج ، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغلق 850 فرعا في روسيا حتى إشعار آخر ردا على غزو أوكرانيا.