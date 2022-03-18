ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، القبض على مسئولين بإحدى جمعيات التنمية المحلية؛ لاتهامها بالاستيلاء على أموال الجمعية، محل عملهما؛ ما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد ورود بلاغًا من موظف بإحدى الجهات الحكومية، حول استيلاء مسؤولين بإحدى جمعيات التنمية المحلية في محافظة الإسكندرية، على أموالها؛ ما أدى إلى الإضرار بها بقيمة مالية بلغت 1.5 مليون جنيه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهمين، باستغلال طبيعة عملهما، وإنشاء سوق تجاري على قطعة أرض مخصصة للجمعية، وتحصيل مبالغ من البائعين بموجب "بطاقات خدمة عامة" عليها شعار الجمعية والخاتم الخاص بها، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، والاستيلاء على قيمة تلك البطاقات لحسابهما الشخصي، دون توريدها بحساب الجمعية.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين لهما والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.