روسيا تنسحب من التصويت على قرار أممي حول أوكرانيا

انسحبت روسيا من تصويت كان من المزمع إجراؤه على قرار بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا بسبب عدم وجود دعم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعلن السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا مساء الخميس أنه بدلا من ذلك، ستجتمع الهيئة الاهم والأكثر نفوذا في الأمم المتحدة مجددا اليوم الجمعة (من المرجح في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش) من أجل عقد إجتماع طارئ بشأن مزاعم وجود معامل أمريكية لإنتاج الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

وكان المجلس قد تعامل بالفعل مع هذه القضية مرة بناء على طلب موسكو. ووصفت تلك الاتهامات على نطاق واسع بأنها دعاية مضللة لا أساس لها من الصحة.