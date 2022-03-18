رئيس معهد التخطيط: القيادة السياسية حريصة على استدامة التطوير والتنمية

قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن القيادة السياسية حريصة على استدامة التطوير والتنمية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد"، أنّه من المنتظر أن يكون هناك دور أكبر للاستثمارات الخاصة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



وعبّر عن سعادته بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد أهمية دور القطاع الخاص، وهو الأمر الذي تؤكده الحكومة أيضًا، ما يعني أن هناك إدراكًا لما هو مطلوب خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الدولة تمضي بجدية تامة في استكمال طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، غير أنه أكّد أن أي برنامج إصلاح تكون له تكلفة، لكنه شدد على أن الشعب المصري أثبت قدرته على الصمود.