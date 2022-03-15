الأمم المتحدة: آخر احتياطيات ماريوبول من الغذاء والماء في طريقها للنفاد

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حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن "آخر احتياطيات" الغذاء والماء تنفد في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي مزقتها الحرب.

وشهدت ماريوبول، التي تحاصرها القوات الروسية، بعضا من أفظع مشاهد الحرب.

ويواجه المدنيون قصفا شديدا، ويعانون من نقص الطاقة الكهربية، والتدفئة ومياه الشرب، منذ مطلع مارس.

ولم تستطع قوافل المساعدات الوصول إلى المدينة، وهناك تقارير عن نقص السلع الأساسية والأدوية.

وشدد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، ومقره روما، على تداعيات الحرب على المدى البعيد فيما يتعلق بالإمدادات بما يتجاوز أوكرانيا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسود المخاوف على سببيل المثال من ندرة الحبوب في بعض الدول. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن لبنان تحصل على 60% من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، وتونس على 42%، واليمن على 22%.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن إجمالي 13 مليون شخص في أوكرانيا تضرروا جراء القتال.