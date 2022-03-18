كوريا الجنوبية تنشئ خطوط تسوية مؤقتة لتمويل التجارة مع روسيا

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إنها تعتزم إنشاء خطوط تسوية مؤقتة بين البنوك المحلية وفروعها في روسيا، في محاولة لمساعدة الشركات الكورية التي تواجه صعوبات في تمويل تجارتها مع روسيا بسبب العقوبات العالمية.

وتعتزم الحكومة دعم المدفوعات السريعة المتعلقة بالتمويل التجاري للشركات المحلية، حيث من المقرر أن يفتتح بنك "ووري" وبنك "هانا" حسابات تسوية مخصصة مع الأفرع التابعة لهما في روسيا، وفقا للجنة الخدمات المالية، بحسب ما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء .

وتهدف هذه الخطوة إلى التقليل من استخدام البنوك العالمية الوسيطة، حيث تحاول الجهات المقرضة تجنب المعاملات مع روسيا بسبب العقوبات، مما يؤدي إلى تأخير أو رفض معالجة المدفوعات المالية.

وقالت لجنة الخدمات المالية إن حسابات التسوية الجديدة تلك لن يُسمح باستخدامها في المعاملات مع البنوك الروسية أو العناصر المدرجة في قائمة العقوبات العالمية المفروضة ضد موسكو.

وقد انضمت كوريا الجنوبية إلى التحرك متعدد الأطراف لفرض عقوبات مالية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك قطع المعاملات مع البنك المركزي الروسي، وإخراج البنوك الروسية من نظام الدفع العالمي "سويفت".

ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة إنه من المتوقع أن يكون للتخلف الروسي المحتمل عن سداد ديونها الخارجية تأثير محدود على كوريا الجنوبية، حيث لا يزال تعرض المؤسسات المالية المحلية لروسيا هامشيا.

وقد تراجعت المخاوف المتعلقة بالتخلف الوشيك عن سداد روسيا لديونها بدرجة طفيفة، حيث تلقى بعض الدائنين مدفوعات بالدولار مقابل قسائم السندات الروسية التي كانت مستحقة السداد أمس الأول الأربعاء، ولكن مخاطر التخلف عن السداد لا تزال قائمة، اعتمادًا على ما إذا كانت روسيا قادرة على دفع فوائد السندات المستحقة وسط العقوبات العالمية ضدها بسبب حربها مع أوكرانيا.