طفلة تحاول أن تستكشف عالمها ولكن بعض البلدان تفرض ظروفاً خاصة على مواطنيها، لذلك تحولت هذه الطفلة ظاهرياً من زهرة إلى محمد لكي تستكمل حياتها بعد صعود طالبان إلى السلطة، في نهاية القرن الماضي (1996 -2001)، واليوم هي واحدة من الوجوه النسائية البارزة على غلاف مجلة التايم الأمريكية، وصاحبة مؤسسة صحفية مستقلة، إنها زهرة جويا.

لطالما كانت أفغانستان مكانا شديد الخطورة بسبب الظروف القاسية التي مرت بها، حروب أهلية وصراعات دموية وتدخلات دولية دفعت بمواطنيها إلى حياة غير عادية، وكان يواجه للصحفيات بصفتهن جزء من هذا المجتمع الذي يوصف بأنه ذكوري وسلطوي ضد النساء أوضاع غير عادلة، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود ، فقد 80٪ من الصحفيات وظائفهن منذ انهيار الحكومة الأفغانية في أغسطس2021، و جويا، التي أسست شركة Rukhshana Media في عام 2020 للتركيز على القصص التي كتبها وحول النساء الأفغانيات، كانت من بين أولئك الذين أجبروا على الفرار من البلاد، خوفاً من سلطة طالبان، ونقلت إلى المملكة المتحدة.

اختيرت جويا كواحدة من نساء مجلة التايم لعام 2022 لتقريرها عن حياة النساء في أفغانستان من خلال وكالتها الإخبارية، روخانا ميديا، وتعيش جويا الآن كلاجئة في المملكة المتحدة، وتواصل إدارة شركتها من المنفى، وتنشر تقارير فريقها من الصحفيات في جميع أنحاء أفغانستان حول الحياة للنساء في ظل حكم طالبان.

وأطلقت جويا، منصتها الإعلامية في ديسمبر 2020 بأموالها الخاصة كأول وكالة أنباء نسائية أفغانية، بهدف أن تصبح أول مصدر إخباري يهتم بالمرأة، حيث يمكن للمرأة الأفغانية في أي منطقة أن ترى حياتها تنعكس في القصص التي تنشر كل يوم، وتعرضت هي وصحفيوها إلى اعتداءات وتهديدات بسبب تغطيتهم لحقوق المرأة، ويواصل فريقها في أفغانستان العمل في الخفاء.

في ضوء ذلك تواصلنا مع جويا للحديث عن تصدرها غلاف مجلة التايم ضمن نساء أخريات مؤثرات، وعن حياتها وأحلامها المتعلقة بالعمل الإعلامي.

تحكي لنا جويا أنها لا تتذكر تفاصيل كافية من مرحلة الطفولة، ولكنها وصفتها بالرائعة، على الرغم ما شهدته فيها، حيث قالت: " خلال الفترة الأولى من حكم طالبان في أفغانستان، لم يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، وذهبت إلى المدرسة مع أعمامي وأرتدي ملابس الأولاد، كنا نمشي ساعتين إلى المدرسة كل يوم، لقد كانت مسيرة طويلة، لكنها كانت أملاً بالنسبة لي، لم تكن رحلة حياتي سهلة، كل خطوة قمت بها كانت صعبة".

ظاهرة تحول الفتاة إلى ولد في أفغانستان، أمر مألوف، حيث ترتدي الفتيات اللاتي لديهن رغبة في استكمال تعليمهن ملابس الأولاد ويتخلصن من شعرهن، ويطلق على ذلك مصطلح باشبوش، ويتضح ذلك في كتابات الدكتور نادية الهاشمي على سبيل المثال روايتها "اللؤلؤة التي كسرت محارتها"، وأشار لها الصحفي المصري خالد منصور في كتابه "من طالبان إلى طالبان.. مشاهدات عامل إغاثة".

على الرغم من هذا الوضع إلا أن جويا استطاعت أن تكمل دراستها بفضل بعض الرجال المؤيدين لدعم النساء في عائلتها، حيث قالت في حديثها لـ الشروق: "لدينا الكثير من الرجال الذين حاربوا من أجل المساواة، و يؤمنون بحقوق المرأة، وخير مثال على عائلت، دعمني جميع الرجال، وخاصة والدي إنه رجل محبوب دعم جميع فتياته".

أما عن الصحافة، فقد قالت جويا: " الصحافة مسؤولية، أود أن أصبح صحفية أثناء الحرب وأن أرفع صوت المرأة الأفغانية، وكان هناك العديد من قصص النساء من حولي والتي يجب نشرها ومشاركتها مع أشخاص آخرين، واقترح صديق لي في الجامعة أن أعمل في مجال الصحافة"، وقد كانت تدرس جويا حينها الحقوق.

لذلك بعد فترة من العمل قررت إنشاء مؤسستها الإعلامية، وقالت عنها: "من خلال إنشاء إعلام رخشانة، سعينا إلى تحقيق هدفين، الأول تدريب الصحفيات على تعلم النصائح المهنية، والثاني دعم النساء في أفغانستان للمشاركة كتاباتهم وقصصهم التي لم يكن بمقدروهن الحديث عنها".

وأضافت جويا أن رغم مغادرتها لأفغانستان فإن عملها لا يزال مستمر، حيث تعمل زميلات لها في أفغانستان على إعداد القصص النسائية وإعداد التقارير في الخفاء وإرسالها، وتأمل أن تجد دعماً مادياً لهذا العمل لتجنب المشاكل الاقتصادية.

أما عن طالبان قالت جويا: "طالبان جماعة أصولية ومتطرفة، هذه المجموعة لديها تعريف صارم للغاية للإسلام، يحدث التغيير عندما يتعلم الناس المزيد من العلم والمعرفة وهو ما لا تريده أفغانستان لأن هذه المجموعة ليست مهتمة بمحو الأمية والتعليم".

وأكملت: "لست متفائلة بشأن المستقبل بعد سقوط أفغانستان على يد طالبان، لكني آمل أن تتحرر أفغانستان مرة أخرى وأن يستشعر الناس بالحرية".