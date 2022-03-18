 رئيس شعبة المخابز مطمئنا المواطنين: المعروض كثير والأسعار ثابتة - بوابة الشروق
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رئيس شعبة المخابز مطمئنا المواطنين: المعروض كثير والأسعار ثابتة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 12:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 12:25 ص

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن ارتفاع تسعيرة الخبز الحر ليس مصدره الرئيسي صاحب المخبز، لأنه صاحب «اليد الأخيرة» في هذا الأمر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز الحر ستظهر للنور خلال الأسبوع المقبل، في يوم الأحد أن الاثنين على الأكثر، مطمئنًا المواطنين: «المعروض كثير، والأسعار ثابتة».

ولفت إلى انخفاض أسعار الدقيق منذ حوالي خمسة أيام، قائلا: «مفيش أي قلق أو خوف من ناحية أي سلعة خصوصا العيش.. كل حاجة متوفرة بكثرة».

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