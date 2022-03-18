أمريكا: عقوبات على تاجر الذهب البلجيكي آلان جويتز لتورطه في عمليات تهريب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تاجر الذهب البلجيكي آلان جويتز، وشبكة شركات، بسبب تورطهم في عمليات تصدير غير قانونية للذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت متأخر أمس الخميس، أن جويتز وشركته "أفريكان جولد ريفاينري" لتكرير الذهب، قاما بشكل غير شرعي بتصدير كميات من الذهب بقيمة مئات الملايين من الدولارات من الكونغو.

وأضافت الوزارة أن هذه التجارة غير المشروعة في الذهب توفر التمويل للعديد من الجماعات المسلحة في المنطقة، مما يقوض استقرار الكونغو ، وأكدت أن الذهب يمثل المصدر الأكبر لأموال للميليشيات المسلحة بشرق الكونغو.

وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن أكثر من 90 في المئة من الذهب في الكونغو يتم تهريبه إلى دول مجاورة مثل أوغندا ورواندا، حيث يتم تكريره ثم تصديره للخارج، بصفة خاصة إلى دولة الإمارات.

ويواجه جويتز وشركته التي يوجد مقرها الرئيسي في أوغندا، وثمانية كيانات أخرى مرتبطة به، بالإسهام في تأجيج الصراع في المنطقة، بسبب غض الطرف عن مصدر شحنات الذهب التي يحصلون عليها.

وتشمل العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بممتلكات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأفراد والكيانات الأمريكية التعامل مع شركة جويتز والشركات الأخرى .