قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن أحدًا ممن جمعته به علاقات طيبة للغاية من الجيل الذي يكبره هو الوزير الأسبق بطرس غالي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنهما عملا سويًّا لفترات طويلة وكان هناك تقدير متبادل من قِبل كل منهما تجاه الآخر.

وأشار إلى بطرس غالي أحدث الكثير من التجديدات في وزارة الخارجية لا سيّما على صعيد الجانب الثقافي.

وأوضح أنه علاقة قوية بالوزير الأسبق إسماعيل فهمي الذي قال إن مدرسته امتدادٌ له.

وأشار إلى أن بطرس وفهمي كانت لهما قدرات مهمة ليس فقط على صعيد الأداء أو قيادة العمل لكن أيضًا في تعليم مساعديهم والجيل الأصغر منهما.