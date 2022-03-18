 عمرو موسى: جمعتني علاقات طيبة للغاية مع بطرس غالي.. ومدرستي امتداد لإسماعيل فهمي - بوابة الشروق
الجمعة 18 مارس 2022 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

عمرو موسى: جمعتني علاقات طيبة للغاية مع بطرس غالي.. ومدرستي امتداد لإسماعيل فهمي

عمرو موسى
عمرو موسى
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 12:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 12:52 ص

قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن أحدًا ممن جمعته به علاقات طيبة للغاية من الجيل الذي يكبره هو الوزير الأسبق بطرس غالي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنهما عملا سويًّا لفترات طويلة وكان هناك تقدير متبادل من قِبل كل منهما تجاه الآخر.

وأشار إلى بطرس غالي أحدث الكثير من التجديدات في وزارة الخارجية لا سيّما على صعيد الجانب الثقافي.

وأوضح أنه علاقة قوية بالوزير الأسبق إسماعيل فهمي الذي قال إن مدرسته امتدادٌ له.

وأشار إلى أن بطرس وفهمي كانت لهما قدرات مهمة ليس فقط على صعيد الأداء أو قيادة العمل لكن أيضًا في تعليم مساعديهم والجيل الأصغر منهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك