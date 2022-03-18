نائب محافظ قنا يفتتح دوري الاتحاد المصري للميني فوتبول

افتتح حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، دوري الاتحاد المصري للميني فوتبول بمحافظة قنا مواليد ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠ بقرية الأشراف الشرقية مركز قنا في المبارة التي جمعت بين مركز شباب نجع حمد الله وسكر قوص.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

أكد نائب محافظ قنا بأن الأنشطة الرياضية المختلفة تحظى باهتمام كبير، باعتبار أن الرياضة تعمل على غرس القيم الإيجابية وروح التنافس الشريف بين اللاعبين، واكتساب السلوك الإيجابي في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر من الاهتمام بالبراعم والشباب ودفعة للنجاح، والمشاركة في عجلة البناء والتنمية نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري للميني فوتبول، يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، من خلال مراكز الشباب.

كما يهدف الاتحاد إلى إكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

وأضاف، أن "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات.. في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها.