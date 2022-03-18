إيطاليا تعتزم إنهاء حالة الطوارئ بسبب كوفيد-19 بعد قرار تخفيف الإجراءات بشكل كبير

تعتزم إيطاليا إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19 في 31 آذار/مارس، وإلغاء معظم القيود، وفقا لما أعلنته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى يوم الخميس عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وبداية من شهر نيسان/أبريل فصاعدا، لن يكون مطلوبا إبراز" الجواز الصحي" الذي يستخدم من قبل المقيمين لإثبات نتيجة فحص سلبية ضد كورونا، أو التطعيم ضد الفيروس أو التعافي من الإصابة داخل الفنادق ووسائل النقل العام والمتاجر.

وسيجري أيضا إلغاء القيود المفروضة على الوافدين الزائرين لحضور الأحداث العامة: وسيسمح لدور السينما والمسارح والملاعب الرياضية والمعارض والمتاحف بقبول أكبر عدد من الأشخاص كما كان الامر قبل أزمة فيروس كورونا.

ولا يزال لزاما تقديم ما يثبت التطعيم أو الشفاء اثناء دخول الأماكن العامة المغلقة، مثل المطاعم أو الصالات الرياضية أو المؤسسات الثقافية أو نوادي الرقص حتى أول أيار/مايو، وهو موعد إلغاء الجواز الصحي تماما.

ولم يعد مطلوبا بالفعل تقديم إثبات في المناطق المفتوحة.

وسيكون الجواز الصحي مطلوبا حتى اول آيار/مايو للسفر على متن الطائرات و قطارات المسافات الطويلة.