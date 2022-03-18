فنلندا تحتفظ بلقب أسعد دولة في العالم للعام الخامس على التوالي

احتفظت فنلندا بلقب أسعد دولة في العالم للعام الخامس على التوالي، بعد أن تفوقت بفارق ملموس عن باقي دول العالم، بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2022.

وذكرت شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الدنمارك حافظت على المركز الثاني، تليها أيسلندا في المركز الثالث، ثم سويسرا رابعا وهولندا في المركز الخامس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الـ16 لتتقدم ثلاثة مراكز عن ترتيبها في 2021.

ونقلت بلومبرج عن جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا الأمريكية، قوله إن "الدرس المستفاد من تقرير السعادة العالمي على مدار السنوات هو أن الدعم الاجتماعي والكرم تجاه الآخرين والأمانة في الحكم تنطوي على أهمية بالغة من أجل السعادة".

وعلى مدار السنوات العشر التي صدر خلالها التقرير، تحققت أكبر المكاسب فيما يتعلق بالسعادة في صربيا وبلغاريا ورومانيا، في حين جاء أكبر تراجع في معدلات السعادة في لبنان وفنزويلا وأفغانستان.

ورصد التقرير ارتفاعا معتدلا في معدلات التوتر والقلق والحزن في معظم دول العالم، فضلا عن تراجع طفيف على المدى الطويل في معدلات الاستمتاع بالحياة، حسبما ذكر معدو التقرير.

ويعتمد التقرير على بيانات استطلاعات رأي على مستوى العالم بشأن تقييم الناس لحياتهم في أكثر من 150 دولة.