 تونس تشارك في المعرض الدولي «آرتيجيانو» للصناعات التقليدية بإيطاليا - بوابة الشروق
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تونس تشارك في المعرض الدولي «آرتيجيانو» للصناعات التقليدية بإيطاليا

تونس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 11:11 م

أكد رئيس اتحاد الصناعات التونسية صالح عمامو، أن بلاده ستشارك في المعرض الدولي "آرتيجيانو" للصناعات التقليدية بمدينة ميلانو الإيطالية، العام الحالي.

وقال عمامو -خلال المؤتمر الذي عقده، اليوم الجمعة، حول استعداد بلاده للمشاركة في المعرض- إن الجناح التونسي ستبلغ مساحته ما بين 700 و900 متر مربع مقارنة بـ340 مترا مربعا العام الماضي، موضحا أن بلاده شاركت في حوالي 10 دورات من أصل 26 دورة.

وأضافت أن الجناح التونسي سيضم الصناعات التقليدية والغذائية والثقافية، بالإضافة لمقهى ومطعم تقليدي، وسيشارك فيه حوالي من 70 إلى 80 حرفيا.

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