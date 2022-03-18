تونس تشارك في المعرض الدولي «آرتيجيانو» للصناعات التقليدية بإيطاليا

أكد رئيس اتحاد الصناعات التونسية صالح عمامو، أن بلاده ستشارك في المعرض الدولي "آرتيجيانو" للصناعات التقليدية بمدينة ميلانو الإيطالية، العام الحالي.

وقال عمامو -خلال المؤتمر الذي عقده، اليوم الجمعة، حول استعداد بلاده للمشاركة في المعرض- إن الجناح التونسي ستبلغ مساحته ما بين 700 و900 متر مربع مقارنة بـ340 مترا مربعا العام الماضي، موضحا أن بلاده شاركت في حوالي 10 دورات من أصل 26 دورة.

وأضافت أن الجناح التونسي سيضم الصناعات التقليدية والغذائية والثقافية، بالإضافة لمقهى ومطعم تقليدي، وسيشارك فيه حوالي من 70 إلى 80 حرفيا.