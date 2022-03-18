«د ب أ»: هبوط طائرة اضطراريا بمطار القاهرة لإنقاذ راكبة ألمانية أصيبت بوعكة مفاجئة

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة يوربيان إير تشارتر، اضطراريا بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، لإنقاذ راكبة ألمانية أصيبت بوعكة صحية مفاجئة خلال رحلة الطائرة من الغردقة إلى ألمانيا.



وجرى نقل الراكبة الألمانية بسيارة إسعاف إلى المستشفى للعلاج وإستأنفت الطائرة رحلتها بدونها.



صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن برج المراقبة الجوية تلقى إشارة من قائد طائرة الركاب متوجهة من مطار الغردقة إلى ألمانيا يطلب الهبوط بشكل عاجل لإنقاذ الراكبة الألمانية كارين لويس مواليد 1960، بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.



وأوضحت المصادر أنه "على الفور تم منح الطائرة أولوية للهبوط وتم نقل الراكبة بسيارة إسعاف إلى المستشفى للعلاج بينما استأنفت الطائرة رحلتها بدونها بعد توقف حوالي 70 دقيقة".