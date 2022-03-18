لجنة في بورصة لندن للمعادن توصي بحظر إمدادات معدن النحاس الروسي

أوصت لجنة سلعة النحاس في بورصة لندن للمعادن بحظر دخول الإمدادات الجديدة للمعدن الروسي للبورصة، وفقا لمصادر مطلعة، في خطوة من شأنها أن ترسل صدمات عبر السوق إذا تم تطبيقها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وصوتت اللجنة، التي تؤدي دورا استشاريا في بورصة لندن للمعادن، بقوة اليوم لتوصي بعدم سماح البورصة بدخول طلبيات جديدة من النحاس الروسي في مخازنها، حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.



وذكرت البورصة أنها ترصد التطورات المتعلقة بالعقوبات الروسية عن كثب لكنها لا تعتزم اتخاذ أي إجراء مستقل حاليا مثل فرض قيود على تداول المعدن التي تنتجها روسيا في نظام بورصة لندن للمعادن.