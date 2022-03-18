اليابان: تسجيل 49 ألفا و210 إصابات جديدة بكورونا و156 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الجمعة تسجيل 49 ألفا و 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و25 ألفا و301 إصابة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 156 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و968 وفاة.

وأضافت القناة، أن عدد المتعافين من الفيروس في اليابان بلغ 5 ملايين و402 ألف و270 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 991 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بالفيروس التاجي.