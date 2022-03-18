رئيس مجلس الدولة يستعرض التجربة المصرية في سرعة إنجاز القضايا مع رؤساء المحاكم الإدارية والعليا العربية

بحث المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مع الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري، المشكلات العملية التي تواجه القضاء الإداري في الدول العربية وأهمها المتعلقة بالبطء في التقاضي بغرض الوقوف على أسباب المشكلات والوصول إلى مقترحات تؤدي إلى تقصير زمن التقاضي.

واستعرض المستشار محمد محمود حسام الدين، مع رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا العربية المشاركين في الاجتماع، تجربة مجلس الدولة المصري في وضع خطط للإنجاز ومتابعة تنفيذها وما أدت إليه من إنجاز عدد ضخم من القضاء المتراكمة خلال العامين الماضيين.

حضر الاجتماع المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بليبيا، والمستشار فادي إلياس رئيس مجلس الدولة بلبنان، والمستشار عبد السلام المهدي الرئيس الأول لمجلس الدولة بتونس، والمستشار الدكتور عادل بروسلي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالكويت.