رئيس جامعة طنطا: ذوو الهمم يعيشون عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إنّ مبادرة قادرون باختلاف التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحيت في الجميع مشاعر العطاء والمحبة واحتواء ذوي الهمم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تقدر مع الغيطي" على قناة "الشمس"، مساء الخميس، أنّ ذوي الهمم يعيشون حاليًّا عصرًا ذهبيًّا في عهد الرئيس السيسي، مؤكّدًا أن القيادة السياسية دعت كل مؤسسات المجتمع لاحتواء هذه الفئة وجعلها شركاء في التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه لا يوجد فرق بين شخص يعاني من إعاقة وغيره،موضحًا أن الفرق الوحيد هو مدى القدرة على العطاء للوطن.

ولفت إلى أن الجامعة وضعت برنامجًا متكاملًا لدعم مبادرة قادرون باختلاف، مؤكّدًا أنه العام الجاري يتزامن مع مرور 50 سنة على إنشاء الجامعة، فتقرر أن يكون هذا العام مخصصًا لـ"قادرون باختلاف".

وأطلقت جامعة طنطا مبادرة "قادرون باختلاف" هذا الأسبوع، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي سلمت عددًا من الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوى الهمم، وكرمت الفائزين منهم فى الأنشطة الفنية، كما كرمت الطلاب فى حاضنات الفائقين، إلى جانب زيارة مركز رعاية ذوى الهمم بكلية الآداب، وافتتاح معرض الفنون التشكيلية والاقتصاد المنزلى للطلاب من ذوى الهمم .