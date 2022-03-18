البرهان يؤكد الالتزام بدعم السلام في جنوب السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التزام بلاده بدعم السلام في جنوب السودان.



وذكر مجلس السيادة السوداني ،في بيان صحفي، أن البرهان التقى، اليوم، في جوبا، مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبدالباقي، حيث تطرق اللقاء للترتيبات الأمنية للاتفاقية المنشطة للسلام في الجنوب والتحديات التي تعترض سير تنفيذها.



وقال عبدالباقي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول موضوع توزيع نسب توحيد القوات، والذي كان يمثل معضلة كبيرة.



وأعرب عن شكره وتقديره للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على جهوده المبذوله لدعم السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان.