قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة استفادت من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال التعليم، وذلك بتشييد 88 مدرسة في القرى، أضافت ما يزيد عن 1230 فصلا للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «أصحاب السعادة»، الذي يعرض عبر فضائية «الشمس»، مساء الخميس، أنه تم تشييد ما يفوق 480 مدرسة خلال السنوات السبع الماضية، أضافت حوالي 7500 فصل تعليمي في المحافظة.

وأكد أن هذه المدارس ساعدة المحافظة كثيرًا في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، بالإضافة إلى القرب من القرى والنجوع، مضيفًا أن المدارس التي تم تشييدها ضمن مبادرة «حياة كريمة» ذات جودة عالية، فهي تحتوي على ملاعب كثير للرياضات المختلفة، بالإضافة إلى الشكل الحضاري لها.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء تمامًا من مجمع مدارس أضيف إلى الأبنية التعليمية في محافظة أسيوط، موضحًا أن هذا المجمع سيساعد المحافظة كثيرًا في تقليل سن القبول للأطفال في رياض الأطفال.