عمرو موسى: الدبلوماسية المصرية لها سمعة طيبة على مستوى العالم

قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية لها سُمعة طيبة على مستوى العالم، كونها تستند إلى مجموعة من الدبلوماسيين الذين أحسن تدريبهم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الدبلوماسيين المصريين حصلوا على الفرصة في حرية التحرك للإجادة في تمثيل مصر.

وأوضح أن من تبؤوا منصب وزير الخارجية أولوا عناية كبيرة بالدبلوماسي المصري ومنحه أكبر قدر من المعلومات والفرص، مشدّدًا على أهمية القراءة وجمع المعلومات والتفكير والإبداع.

وتابع: "نجحنا في أن نُخلِّق جيلًا من الدبلوماسيين في منتهى الكفاءة".