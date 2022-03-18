تدرس دولة الفلبين قرار تقليل أيام العمل الأسبوعية لـ4 أيام فقط بفعل أزمة ارتفاع الوقود الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا بينما سيصدر القرار النهائي من قبل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الاثنين القادم.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن كارل كانديك وزير التخطيط الاقتصادي الاجتماعي الفلبيني، أنه يطالب بتقليل أيام العمل وزيادة ساعات العمل اليومية بساعتين لتعويض يوم العطلة الإضافي.
ومن جانبه دعم وزير الطاقة الفلبيني ألفونسو كوسي، مطلب وزير التخطيط وأضاف عليه مقترحا بالعودة للعمل من المنزل الذي توقفت إجراءاته منذ انحسار الجائحة بالفلبين.
وطالب وزير الطاقة الفلبيني الأهالي بالاعتماد على وسائل المواصلات العامة بشكل أكبر لتقليل استهلاك الوقود.
يذكر أن الفلبين لجأت لإجراء تقليل أيام العمل خلال حرب الخليج وخلال أزمة إرتفاع أسعار الوقود صيف عام 2008.
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