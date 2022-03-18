تموين قنا: ننفذ 75 حملة يوميا لمراقبة الأسعار والسلع

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، إنّ معارض أهلًا رمضان تم إنشاؤها في كل مراكز ومدن المحافظة بالكامل.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هناك مراقبة شديدة للتأكد من أن السلع صالحة للاستهلاك الآدمي، موضحًا أن هناك 75 حملة يتم تنفيذها بشكل يومي من مديرية التموين بقنا لمراقبة الأسعار والسلع.

ولفت إلى أن هناك شوادر أهلًا رمضان تمتد كذلك للقرى، فضلًا عن سيارات متنقلة من جهات عديدة تجوب كل المحافظة لعرض السلع الغذائية بأسعار تنخفض بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار إلى أنّ معارض أهلًا رمضان تصل إلى 11 معرضًا بينها ثلاثة في مدينة قنا، فضلًا عن معرض كبير في كل مركز.

وأوضح أنّ هناك مشاركة مجتمعية من قبل القطاع الخاص لدعم جهود القطاع العام في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.