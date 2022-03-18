تحرير 28 محضرا وتطهير 56 منشأة بطنطا والمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفعيل رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتفقدت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وتم تحرير 17 محضرا متنوعا ما بين 5 محاضر عدم ارتداء كمامة، و4 محاضر إشغال طريق، و7 محاضر نظافة ومحضر بيئة، كما تم تطهير وتعقيم 33 مسجدا، ومقري وحدة محلية، ووحدتين صحيتين، وموقفي سيارات، ومقر شئون اجتماعية ومصادرة 9 شيشة وإعدام 35 كوب زجاجي.

وفي مركز طنطا.. تابعت رئاسة المركز تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف، المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتم تحرير 11 محضر عدم ارتداء الكمامة، تطهير 16 منشأة حكومية، مصادرة 13 كوبا زجاجيا.