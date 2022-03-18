قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إنه مهتم بما يحدث في مصر ويقرأ كثيرًا ما بين السطور عما يجري.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنه من المتفائلين بالمستقبل المصري، ضاربًا المثل بحدثين وصفهما بـ"المُهمَّين جدًا" وهي انتخابات نقابة المهندسين وحزب الوفد، وكلتاهما أفرزتا إلى انتخاب رئيس جديد.

وتابع: "التغيير والتطوير حدثا.. المجتمع المصري يُطوّر نفسه ويغير قواعد كثيرة لأن المجتمع المصري عندما يقتنع يتحرك ويكون ذلك في الاتجاه الصحيح".

ولفت إلى أن المجتمع المصري يتسم بالحيوية الشديدة على مستوى الأحزاب أو المجتمع المدني أو النقابات وغيرها من المستويات، مذكرًا بحديث للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة، معقّبًا: "نحن في حاجة إلى جمهورية جديدة.. نحن في حاجة إلى دولة جديدة".

وتابع: "الدولة التي رأينها في الكثير من سنوات القرن العشرين هي دولة هرمت ولابد من تنشيطها وتغييرها وتطويرها، وأن تكون هناك جمهورية جديدة لها مفاهيمها".

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة إذا كانت قد طُرحت من رئيس الدولة وهو طرح سليم، فمن الواجب أن تكون قوة الدفع لها هي الشعب والمجتمع.

واعتبر أنه من الضروري أن يتم تطوير الشفافية حتى يفهم الجميع بعضهم البعض، ولا يُفاجئ أحد بقرارات لم يكن مستعدًا لها حتى وإن كانت قرارات في صالح المجتمع".