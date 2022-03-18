من هي الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا التي أعلنت رفضها الحرب ضد أوكرانيا على الهواء؟

مع امتداد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أسبوعه الثالث، يظهر المزيد من الروس الرافضين للحرب، وكان أحدهم مارينا أوفسيانيكوفا، محررة تلفزيونية في Pervyi Kanal (القناة الأولى)، التي رفعت لافتة مناهضة للحرب خلال بث مباشر لبرنامج الأخبار المسائي للشبكة، وتم قطع البث بسرعة وإلقاء القبض عليها، حسب ما ذكره موقع "فيرديلي" الروسي.



وبعد فترة تم الإبلاغ عن فقدانها، وأعلن أنه تم اعتقال أم لطفلين في البداية في المقر الرئيسي للقناة، وتم نقلها لاحقًا إلى "مكان سري"، ولم يتمكن محاموها من مقابلتها حتى الآن، حتى عندما بدأ المدعون العامون في التحضير لقضية ضدها.



وبحسب تغريدة نشرتها منظمة حقوق الإنسان الروسية OVDInfo، التي يساعد محاموها مارينا، "لا يزال مكانها غير معروف"، كما أصدر بافيل تشيكوف، وهو محام آخر يمثلها، بيانًا يوم 15 مارس، قال فيه: "لم يتم تحديد مكان مارينا بعد، وهي محتجزة منذ أكثر من 12 ساعة".



ليست مارينا هي الوحيدة التي احتجت على الغزو الروسي، وفقًا لآخر التقديرات، تم اعتقال أكثر من 4300 شخص في جميع أنحاء روسيا؛ بسبب احتجاجهم على الحرب، ومن بين المعتقلين، يلينا أوسيبوفا البالغة من العمر 77 عامًا، التي احتجت على الغزو في سان بطرسبرج في 2 مارس، حتى المشاهير الروس البارزين مثل نجمة البوب ​​فاليري ميلادزي، والكوميدي إيفان أورغانت، انتقلوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ومع عدم التخطيط للحرب، قام بوتين بتضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة، ووصل إلى حد حظر إنستجرام وفيسبوك من البلاد، ومع ذلك، يبدو أن الروس ما زالوا يجدون طريقة للتعرف على الفظائع في أوكرانيا ومشاركتها مع الآخرين غير القادرين على الحصول على الحقائق الحقيقية بشكل مباشر، وبينما لجأ الكثيرون إلى الإنترنت، قررت Ovsyannikova مشاركة المعلومات بجرأة على البث التلفزيوني المباشر.



• من هي مارينا أوفسيانيكوفا؟



تبلغ من العمر 44 عامًا، وهي خريجة الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، التي تخرجت منها في عام 2005، وعملت في القناة الأولى لعدة سنوات، بعد فترة قضتها في محطة تلفزيون حكومية أخرى كوبان تي في، ومن غير الواضح كم من الوقت قضت في القناة الأولى، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها واحدة من أهم القنوات في روسيا، مع 250 مليون مشاهد على مستوى العالم.



وتعيش حاليًا في موسكو ولديها طفلان، وفقًا لملفاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير المقابلات القديمة أيضًا إلى أنها كانت سباحًا منافسًا قبل أن تتحول إلى الصحافة، وما زالت تمارس السباحة في المياه المفتوحة.



ويؤكد ملفها الشخصي على إنستجرام، أنها سبحت عبر نهر الفولغا في روسيا ومضيق البوسفور في تركيا. وعلى فيسبوك، أعجبت Ovsyannikova بصفحات BBC News وCNN وFox News، مما يشير إلى الدعم القوي لوسائل الإعلام والصحافة الغربية.



علاوة على ذلك، لا يُعرف الكثير عن Ovsyannikova التي قررت التحدث ضد فلاديمير بوتين في 14 مارس 2022، وبينما كانت المذيعة تقرأ الأخبار، ركضت Ovsyannikova خلفها وحملت لافتة كبيرة تقول "أوقفوا الحرب! لا أصدق الدعاية! إنهم يكذبون عليك هنا! الروس ضد الحرب"، وسرعان ما قطع المنتجون تقريرًا آخر، بينما تم إخراجها من الاستوديو واحتجازها من قبل الشرطة.





English translation of Marina Ovsyannikova's statement before her on-air protest and subsequent arrest tonight.@JuliaDavisNews subs pic.twitter.com/qs28QcgHM9 — Expat in Kyiv (@expatua) March 14, 2022