الرئيس الألماني: الحرب في أوكرانيا تحذير لجميع الديمقراطيات الغربية

اعتبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحرب في أوكرانيا تحذيرا لجميع الديمقراطيات الغربية.

وقال شتاينماير في تصريحات لبوابة "تي أونلاين" الإخبارية الإلكترونية اليوم الجمعة: "عندما نرى الآن كيف يقاتل الأوكرانيون بشدة من أجل الديمقراطية والحرية في وطنهم، فهذا أيضا تذكير لنا: هذه الإنجازات ليست مضمونة مطلقا إلى الأبد".

وأضاف الرئيس: "تتطلب الديمقراطية الالتزام. يجب أن تكون أيضا ذات قيمة لنا في بلدنا"، محذرا من اختزال الديمقراطية في مسألة برلمانات وحكومات، وقال: "لن تعيش الديمقراطية لدينا إلا إذا أرادها المجتمع حقا".

وعن اللاجئين الأوكرانيين، قال شتاينماير: "لدينا تعاطف كبير مع الناس وغضب من أن روسيا تهدد الكثيرين منهم وتدفعهم إلى الفرار. ولكن لدينا أيضا الوعي بأن التضامن الذي نظهره الآن ليس مسألة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بل تحتاج إلى نفس طويل"، معربا عن قناعته بأن بلاده تعلمت من تجارب أزمة اللاجئين في 2015/2016.