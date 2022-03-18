 الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بخطة طالبان لإعادة فتح المدارس في أفغانستان - بوابة الشروق
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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بخطة طالبان لإعادة فتح المدارس في أفغانستان

نيويورك - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 11:12 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 11:12 م

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بالخطة التي أعلنتها حكومة طالبان الأفغانية لإعادة فتح المدارس للبنات والبنين، خلال الأسبوع القادم.

يأتي ذلك تعقيبا على ما تردد من تقارير من أن حكومة طالبان ستسمح للفتيات بالعودة للدراسة عندما تفتح المدارس الثانوية أبوابها يوم 22 مارس الحالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر "تويتر" اليوم: "إنني أرحب بالخطة التي أعلنتها طالبان لإعادة فتح المدارس للبنات والبنين يوم 22 مارس، ويتعين الآن الموافقة على هذه الخطة وتنفيذها".

وأشار إلى ضرورة فتح كل الأبواب أمام الفتيات والبنين في أفغانستان؛ لتلقي التعليم وتنمية كل إمكانياتهم.

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