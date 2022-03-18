قال الناقد الفني طارق الشناوي، تعليقًا على اختيار الفنان حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي مرة أخرى، إن «فهمي» قامة فنية كبيرة وله تاريخ حافل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أنه تم ترشيح الفنان حسين فهمي لرئاسة المهرجان في عام 2018، موضحًا أن الفنان تحمس في البداية، لكنه كان لديه بعض الاشتراطات للموافقة.

وذكر أن حسين درس الموقف جيدًا بعدما أعادت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ترشيحه، وقرر ترأس المهرجان، مضيفًا أن «فهمي» سيضيف للمهرجان: «حسين مش هييجي يعمل مهرجان شبه اللي فات، هيعمل حاجة فيها روح حسين».

وأكد أن الفنان حسين فهمي لم يكن ليقبل رئاسة المهرجان إلا إذا كانت لديه خطة للإدارة، لافتًا إلى أن أكبر تحد يواجهه «فهمي» بعد محمد حفظي يتمثل في عودة الجمهور للمهرجان، وهو أمر يحتاج إلى مرونة وتخفيض سعر تذاكر السينما.

وحول ما إذا كان هناك تغيير أيضًا بالنسبة للمدير الفني للمهرجان، عقب: «الكورة عند حسين وهو واخد كل صلاحيات اختيار فريق العمل.. لكن مصر زاخرة بمن يصلحوا للإدارة الفنية للمهرجان».