سويسرا تحظر صادرات الساعات الثمينة لروسيا تماشيا مع إجراءات الاتحاد الأوروبي

قرر الاتحاد السويسري حظر تصدير الساعات الثمينة وغيرها من المنتجات الفاخرة لروسيا، تماشيا مع الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ردا على غزو أوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عما قالته الحكومة في بيان إن مجلس الاتحاد السويسري قرر، اليوم الجمعة، تبني الإجراءات التي سوف تدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة.



وتعمق هذه الخطوة التزام سويسرا بمجاراة إجراءات الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون التحايل عليها، وتخليها عن موقفها الحيادي التقليدي.



وقالت الحكومة "الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة المشمول في العقوبات الجديدة يؤثر على قطاع صغير من التصدير العالمي السويسري لمثل تلك السلع. غير أن شركات معينة يمكن أن تتضرر بشدة".



يشار إلى أن سويسرا التي تضم سواتش جروب وريتشمونت وماركة روليكس الممتازة هي عملاق عالمي في انتاج الساعات الثمينة. غير أن المبيعات لروسيا تمثل جزءا صغيرا في العائدات العالمية للصناعة.