المستشار الألماني يحذر من المساواة بين بوتين وروسيا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من المساواة بين روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وقال شولتس ليل الخميس/الجمعة " ليس المواطنون الروس من اتخذوا هذا القرار الكارثي بغزو أوكرانيا. هذه حرب بوتين"، وذلك خلال حدث نظمته مؤسسة فريدريش إيبرت لتكريم السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي إيجون باهر، والذي كان سيبلغ عمره 100 عام اليوم الجمعة.

وشدد شولتس على أن" التفريق مهم. إنه لمن المهم من أجل عدم المخاطرة بالمصالحة بين الألمان والروس بعد الحرب العالمية الثانية". مضيفا أنه من المهم أيضا التعايش جنبا إلى جنب مع الروس والاوكرانيين في ألمانيا.

وتابع" وأنه من المهم إظهار شيء واحد للشجعان الروس رجالا ونساء والذين خرجوا إلى الشوارع في مخاطرة شخصية عظيمة للاحتجاج على الحرب التي يشنها بوتين: انتم لستم وحدكم. نحن نقف إلى جانبكم". هذه روسيا الأخرى التي يتأسس عليها العلاقات الألمانية الروسية في المستقبل.

يشار إلى أن السياسي إيجون باهر من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، والذي توفي في عام 2015، يعتبر مهندس سياسة المستشار السابق ويلي براندت -والتي يطلق عليها بالألمانية "أوستبوليتيك" أو"السياسة الشرقية" ، والتي نتج عنها معاهدات مع ألمانيا الشرقية السابقة وبولندا والاتحاد السوفيتي.