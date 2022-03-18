وزير الاقتصاد الألماني يبدأ غدا جولة خليجية للبحث عن بدائل للطاقة

يبدأ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، غدا /السبت/، جولة خليجية تشمل قطر والإمارات، وذلك على رأس وفد اقتصادي رفيع المسوى؛ بهدف إيجاد بديل للطاقة عبر دول الخليج.



وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية -في بيان اليوم /الجمعة/- أن الأزمة الروسية الأوكرانية وضعت قضية أمن الطاقة في صدارة الاهتمامات الدولية أكثر من أي وقت مضى.



وقال وزير الاقتصاد الألماني: "يجب أن ندعو إلى تحول عالمي للطاقة ونمضي قدما في تنويع مصادر الغاز الطبيعي حاليا.. فنحن نحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير والمؤقت، ونريد أن نجلبه إلى محطاتنا الألمانية".



وشدد هابيك على ضرورة التمهيد بصورة أسرع للتحول مستقبلا من الغاز الطبيعي التقليدي إلى الهيدروجين "الأخضر"، لافتا إلى أنه من الأفضل القيام بذلك في إطار شبكة أوروبية ودولية.