سكاي نيوز: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة لافيف الأوكرانية

ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أنه تم سماع دوي 3 انفجارات على الأقل في مدينة "لافيف" الأوكرانية.

وأضافت القناة أن هناك تقارير تفيد بأنه تم استهداف المطار بالمدينة، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.