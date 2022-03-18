سكاي نيوز: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة لافيف الأوكرانية

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ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أنه تم سماع دوي 3 انفجارات على الأقل في مدينة "لافيف" الأوكرانية. وأضافت القناة أن هناك تقارير تفيد بأنه تم استهداف المطار بالمدينة، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.