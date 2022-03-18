انطلقت مساء اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، والفنانين والسينمائيين من مختلف دول العالم.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، بعدها رحبت الإعلامية لينا شاكر مقدمة حفل الافتتاح بالحضور من ضيوف المهرجان، وتم عرض برومو للأفلام المشاركة، واستعراض أعضاء لجان التحكيم وفي مقدمتهم المخرج الفرنسي لادج لي، الحاصل على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وفي كلمته، رحب المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان بالحضور، ووجه الشكر لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي ثقتها ودعمها الكبير، وإيمانها بدور الثقافة والسينما بوجه خاص, في تكوين مجتمع مثقف ومستنير.

وعبر "هنداوي" عن تقديره لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التي دعمت المهرجان وساهمت ومازالت تساهم بالكثير من أجل استمرار وتطوير مهرجان الإسماعيلية.

ووجه هنداوي الشكر لكافة الجهات الداعمة، للمهرجان وهي هيئة قناة السويس، وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة والآثار، المجلس الأعلي للآثار، هيئة تنشيط السياحة، العلاقات الثقافية الخارجية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية.

ومن جانبها، قالت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما انه من أرض مدينة الإسماعيلية إنطلقت الدورة الأولى لأول مهرجان سينمائي تسجيلى دولي حمل إسمها عام 1991 ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا المهرجان عيدآ نحتفل فيه كل عام بالكثير من السينمائيين المبدعين الذين اثروا و اسهموا من خلال أفلامهم التسجيلية في تشكيل الوعي والإدراك عند الكثير منا.

وأضاف عزيز أن الأفلام التسجيلية والقصيرة ورائها سينمائيين من نوع خاص أفنوا جزءا كبيرآ من حياتهم في خلق عالم مليئ بالاحلام والخيال، أفلامهم تبحث عن الحقيقة وتحمل بين صورها ومضات من الإبداع الفني الراقي ربما لم ينالوا ما يستحقون من الشهرة ولكن هنا و في هذا المهرجان الكبير نحاول أن نستعيد معكم شذى فنهم.

وتابعت رئيس المركز القومي للسينما: من منا لا يتذكر شادي عبد السلام، صلاح و فؤاد التهامي، سعد نديم، عاطف الطيب، حسام على، صلاح مرعي، محمد شعبان، نبيهه لطفي، عطيات الابنودي و كثيرين غيرهم، ضيوفنا الكرام من مدينة الإسماعيلية الجميلة الهادئه المميزة بكرم شعبها والمحتضنة لكثير من الوان الفنون والمهرجانات نعود ونلتقي في دورة جديدة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة و التحريك حيث يلتقي عشاق السينما و فنانوها من مختلف أنحاء العالم دورة تتنافس فيها أفلام تحمل بداخلها الكثير من التجريب و حرية التعبير.

وفي نهاية كلمتها توجهت بالشكر لمعالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لما قدمته للمهرجان من دعم ومسانده و الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار و السيد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع و اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الأستاذ خالد جلال، الدكتور خالد عبد الجليل ، الأستاذ مجدي عبد الرحمن و الزملاء بالمركز القومي للسينما، و أهالي الإسماعيلية الكرام.

بدروه، رحب المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ الذي حضر نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وثمن جهودها في رعاية المهرجان والعديد من المهرجانات الفنية والثقافية في مختلف المحافل الدولية، كما رحب بضيوف المهرجان من مختلف دول العالم.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يعد أيقونة للإبداع لما حققه من مكانة كبيرة على خارطة المهرحانات العالمية، فهو خير سفير للحضارة والرخاء والتنمية الاقتصادية وما تشهده البلاد من نهضة تنموية شاملة.

وأضاف ان محافظة الإسماعيلية تحتضن هذا الحدث الجليل لتؤكد دوما أن مصر أمنة وحاضنة وراعية لكافة الفنون والثقافات المختلفة، فالفن يجسد الحاضر ويعزز القيم النبيلة ويسمو بالأخلاق والارتقاء بالذوق العام وتنمية الوعي الثقافي للأفراد والمجتمع.

وختاما شكر نائب المحافظ كل من ساهم ويساهم في تنظيم هذا المهرجان ليظهر بالصورة اللائقة والمشرفة لمصرنا الغالية، لتظل دوما هامتها مرفوعة ورايتها عالية خفاقة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن مهرجان الإسماعيلية، بات منذ ميلاده محفلا عالميا لطرح ومناقشة الكثير من القضايا الإنسانية والأفكار البناءة، وإلقاء الضوء على ثوابت القيم السامية، والمبادئ النبيلة من خلال عالم ساحر جذاب، يضم برنامجا مميزا يزخر بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

وأضافت وزيرة الثقافة قائمة: اليوم على أرض الإسماعيلية، التي تعد ممرا للسلام ومعبرا للمحبة، نعلق افتتاح الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ليلتقي مبدعو إحدى و ثلاثين دولة للحوار وعرض التجارب والخبرات أملا في تحقيق مستقبل أفضل.

بعد ذلك صعد مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكرى إلى خشبة المسرح لتسلم درع تكريمه، وأهداه إلى روح زوجته الراحلة،

عبر المخرج عواد شكرى عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذى تلقاه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية خلال الحفل الافتتاحي للمهرجان المقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وقال شكرى : “على الرغم من تكريمي من العديد من المهرجانات الدولية، إلا أن سعادتي بالتكريم من مهرجان الإسماعيلية لا توصف، ولها طعم ثاني”.

وعقب مراسم حفل الافتتاح تم عرض أربعة أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي، هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا، و"حاسة اللمس" من سويسرا، و"الشقيقات" من هولندا، وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، وتصل إجمالي مدتها إلى 50 دقيقة، جميعها تعتمد على الأداء الحركي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991.