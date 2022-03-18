إقبال كبير من المواطنين لزيارة الأسواق والحدائق ومعارض أهلا رمضان ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيرًا من مواطني المحافظات الأخرى وأبناء بورسعيد على الأسواق الحضارية ومعارض "أهلاً رمضان" والحدائق والمتنزهات، وذلك بعد التطور الذي حققته المحافظة مؤخرًا في مجال الارتقاء بالأسواق وتطوير الحدائق حتى أصبحت تشهد زوارًا من جميع المحافظات بصفة دورية ومستمرة.

وأشاد عدد كبير من زائري محافظة بورسعيد بما لمسوه من طفرة في مستوى الخدمات وتوافر لكافة أنواع المنتجات الغذائية والأسماك، وتصميم الأسواق الذي يوفر النظام وعدم التكدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضاري، كما أشادوا بمعرض "أهلاً رمضان" والذي يوفر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار منخفضة وجودة عالية.

وكان محافظ بورسعيد عادل الغضبان، قد أجرى عدة جولات تفقدية لمعرض "أهلاً رمضان" ومتابعة سير العمل في تقديم السلع الغذائية وأسعارها وجودتها داخل المعرض، حيث تحملت الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع المحافظة تكاليف إقامته مقابل تقديم العارضين من أصحاب المصانع وتجار الجملة نسب أكبر من التخفيضات على السلع للمواطنين.

ويقام المعرض على مساحة حوالي 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 36 منفذًا توفر كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع.