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علق الحساب الرسمي للنادي الأهلي لوصول الفريق الأحمر للهدف رقم 601 بعد الفوز بثلاثية أمام المريخ السوداني، في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

وكتبت صفحة الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «الأرقام القياسية خلقت ليحطمها الأهلي ..نادي القرن وملك إفريقيا المتوج يصل للهدف الـ 601 في البطولات الأفريقية».

وأضافت: «الأهلي يحقق فوزًا مهمًا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال».

وأكملت الصفحة: «نسر مباراة اليوم لاعبنا أحمد عبد القادر باداء أكثر من رائع والانضمام لكتيبة هدافي الأهلي في البطولات القارية وافتتاح المئوية السابعة لفريقنا بهدف ولا أروع».

وبهذا الفوز، وصل رصيد الأهلي لـ 7 نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد المريخ عند النقطة الرابعة في المركز الأخير، أما الهلال فيلعب مع صن داونز الجنوب إفريقي.