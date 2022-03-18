محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات احتفالية عيد الأم بنادي الصيد

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفالية بعيد الأم، في نادي الصيد، بالتنسيق بين المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والمستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به الأم وكم التضحيات التي تبذله لأولادها، مؤكدًا أننا لا نستطيع مهما بذلنا من جهود أن نوفي أمهاتنا حقهن على أكمل وجه.

على الصعيد ذاته، أكد المحافظ الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.

وشهدت الاحتفالية عدة فعاليات ضمت تكريم عدد من الأمهات المثاليات، وتقديم حفل غنائي "موسيقى عربية" وتنورة وفقرات فنية واستعراضية متميزة.