الصين وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في الأمن ومكافحة الإرهاب

بحث الممثل الخاص بوزارة الخارجية الصينية لشئون الأمن الخارجي"تشنج قوه بينج"، مع السفير الروسي لدى بكين، "اندريه دينيسوف" سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب .

وأفادت وزارة الخارجية الصينية ـ في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ أن" الطرفين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيجري اليوم محادثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج لبحث العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن بايدن سيحذر ، خلال الاتصال الهاتفي، بكين من عواقب اتخاذ أي خطوات تدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت، أمس (الخميس)،عن قلقها البالغ من أن الصين قد تساعد موسكو بعتاد عسكري مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.

وعبرت الصين في أكثر من مناسبة عن رفضها لأسلوب العقوبات الذي فرضته واشنطن على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلة إنه "لا يجدي نفعا ويعرقل جهود التسوية السياسية".