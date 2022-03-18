المنيا: إزالة 20 حالة تعد ورفع 360 طن مخلفات وتحرير 113 محضر إنذار بيئة

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 20 حالة تعد ورفع 360 طن من المخلفات وتحرير 113 محضر إنذار بيئة ومخالفة للقانون 119 وصيانة، وتركيب 102 كشاف انارة وأعمدة إنارة وشد أسلاك كهربائية بطول 30 مترا بالبرجاية خلال النصف الأول من مارس.

ووجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والمجالس المحلية بالمنيا؛ لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أفاد محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية بقيام قسم التنظيم بإزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 1870 مترا.

وتم تحرير 88 محضر مخالفة للقانون 119 حفاظا على استرداد أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته، قام قسم الإنارة بتركيب 14 كشاف إنارة و44 لمبة ليد جديدة، وصيانة 44 عمود إنارة.

وتم شد أسلاك كهربائية بطول 30 مترا، وصيانة خليتين كهربائيتين؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وتيسير حركة المركبات وتجنبا للحوادث.

وواصل أيضا قسم البيئة والتجميل برفع 360 طن من المخلفات والأتربة المتواجدة بشوارع القرية والقرى التابعة لها.

وتم تحرير 25 محضر نظافة وتمت المصالحة مع عدد 12 منها للحفاظ على البيئة المحيطة والمعيشة في بيئة نظيفة خالية من الأمراض، خلال النصف الأول من مارس الجاري.