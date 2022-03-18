أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إعلان استقلال مصر، وجاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى إعلان الملك فؤاد الأول استقلال مصر في 15 مارس عام 1922، بموجب تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنته بريطانيا، حيث أعلنت فيه إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة.

تصدر طابع البريد ثلاثة رجال كان لهم التأثير الأكبر في حصول مصر على استقلالها، فماذا كان دور عدلي يكن وسعد زغلول وعبد الخالق ثروت في أن تصبح مصر دولة مستقلة ذات سيادة؟

سعد زغلول

يعتبر الزعيم سعد زغلول هو من وضع أول خطوة لمصر في طريق الاستقلال، وذلك عبر قيام ثورة 1919م المجيدة، فيقول دكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة لـ"الشروق" إن تصريح 28 فبراير الذي صدر من سلطة الاحتلال الانجليزي والذي بموجبه حصلت مصر على استقلالها لم يصدر من فراغ، موضحا أنه صدر نتيجة لجهود ثورة 1919، مشيرا إلى أن هذه الثورة لم تتوقف عند عام 1919 فقط، بل كان كفاحها مستمرا حتى أجبرت بريطانيا على إصدار تصريح 28 فبراير عام 1922.

خلال إعلان تصريح 28 فبراير قام اللورد ألنبي بإرسال خطاب إلى السلطان فؤاد الأول، تغيرت فيه لهجته بشهادة الوثائق التاريخية، حيث ذكرت جريدة المقطم في عددها الصادر بتاريخ 2 مارس أنها لاحظت تغيير في لهجة اللورد ألنبي في هذا البيان عن لهجته في المذكرة التفسيرية التي قدمها للسلطان فؤاد في 3 من ديسمبر لعام 1921، والتي قابلتها الأمة بنفور شديد، موضحة أن هذه اللهجة المختلفة وهذا البيان جاءا في هذا الوقت بالتحديد لتخفيف انتقادات الشعب المصري ورفضه للمذكرة التفسيرية، والتخفيف أيضا من الانتقادات التي وجهت لبريطانيا العظمى داخل إنجلترا نفسها.

"اضطرت بريطانيا إلى التراجع عن موقفها تحت ضغط الرأي العام المصري، وفي ظل تضحية عشرات الشهداء المصريين إذا لم يكن المئات منهم بحياتهم خلال ثورة عام 1919"، هكذا أوضح عفيفي سبب تغيير لهجة اللورد ألنبي للهجته.

وكان صدور تصريح 28 فبراير بمثابة اعتراف رسمي بأن الشعب المصري أجبر الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس، الإمبراطورية التي كانت منتصرة في الحرب العالمية الأولى، بإعلان استقلال مصر.

استمرت أحداث ثورة 1919 ثم تصريح 28 فبراير ثم الاستقلال في 15 مارس في إنتاج آثارها لأمد طويل، ومن أهم تلك النتائج معاهدة المصالحة المصرية البريطانية عام 1936، والتي وصفها عفيفي بأنها مرحلة هامة من مراحل توسيع الاستقلال المصري، جاءت في هذا الوقت تحديدا لعدة أسباب، منها قيام مظاهرات 1935، وخشية بريطانيا من حرب عظمى جديدة ضد ألمانيا التي كان هتلر قد وصل إلى حكمها بالفعل، بالإضافة لرغبتها في إعادة تنظيم القوات البريطانية في مصر للدفاع عن قناة السويس في حال قيام حرب عالمية ثانية، مؤكدا أن المعاهدة كانت بلا شك خطوة جديدة وسديدة تجاه الاستقلال التام لمصر.

وبعد الاستقلال بعام ونصف تقريبا عاد سعد زغلول من منفاه ليقود حزب الوفد لتحقيق فوز كبير دفعه لرئاسة الحكومة.

عدلي يكن

كان يكن وزيرًا للمعارف في وزارة رشدي باشا في سنة 1918، وتهادنت الدول المحتربة الهدنة العامة، وشمرت لعقد الصلح، وتوقع المتطيرون أن تكون مصر من حصة إنجلترا في سَلَبِ تركيا المقهورة، فنهض رشدي ومعه صاحبه عدلي وناجيا الإنجليز بأنهما يريدان أن يشخصا إلى إنجلترا، ليراجعاها في حقوق مصر التي ضحت بما ضحت من الرجال والأموال في نصرة قضية الحلفاء، هذا بحسب ما ذكر في كتاب المرآة للكاتب عبد العزيز رشدي.

يقول الكتاب إن الإنجليز تثاقلوا عن هذا المطلب وتعللوا باشتغال ساستهم عن لقائهما بالاستعداد لمؤتمر الصلح، وخاف رشدي وعدلي أن تفلتهما الفرصة، وكرها الصبر على الهَضِيمة، فنفخا في الحركة الوطنية من روحهما القوى، وراحا يؤازران الوفد المصري ويشدان عضده من جهة، ويشرعان الإضراب للموظفين، ويستحمسان الجمهرة من جهة أخرى، حتى ساعدا على قيام ثورة 1919، كما يشير الكتاب.

تجلى دور يكن في لجنة ملنر، فعندما جاء ملنر إلى مصر والوفد قائم في باريس، ودارت اللجنة هاهنا وهاهنا لعل أحدًا يعاطيها أو يقاولها، فاستمسك الناس كلهم عنها، ولم يواتها منهم أحد، فعادت في النهاية بالثلاثة الأعلام، رشدي وعدلي وثروت، فصارحوها بأنها إن أرادت الجِدَّ، فلا تفاوض في شأن مصر غير الوفد، فلتمض إلى باريس فهناك الحديث، أما في مصر فلن تجد مهما طال بها المقام، ثلاث قطط تحدثها في شأن البلاد.

وانكفأت لجنة ملنر إلى لندن، واستشرفت حقًّا لمفاوضة الوفد، إذ الوفد لا يتحول إلى لندن دون أن يستبين موضع خطوه، ويريد، وبين يديه رجاء أمة، أن يعرف فيم مذهبه وأين يقع حديثه، وكيف تكون غاية أمره. فدارت الأنظار كل مدار، فلم تقع لهذا المهم إلا على عدلي، فدعاه الوفد فلبى الدعاء وشخص إلى باريس فلندن، فمهد الطريق، ووطأ أكناف السياسة هناك، وكان خير معوان للوفد على أداء مهمه الخطير.

يقول كتاب المرآة إن عدلي يكن قام بتأليف الوزارة في عام 1921، وذهب إلى لندن في وفد رسمي، وفاوض كرزن وأدلى إليه بحقوق مصر وأمانيها كلها بالاستقلال، وأبى أن ينزل على ما أراد الإنجليز أن ينزلوا مصر عليه، فقطع المفاوضة، وعاد من فوره مرفوع الرأس، موفور الكرامة، وما كادت تستقر قدمه، حتى استقال من منصبه كرئيس للوزراء.

عبد الخالق ثروت

تحرج الموقف السياسي بين مصر وإنجلترا على أثر استقالة عدلي يكن، ثم زاده حرجًا أن قبضت السلطة العسكرية البريطانية على سعد زغلول باشا وخمسة من أنصاره وقررت نفيهم عن مصر، هنالك عادت البلاد كلها كلمة واحدة تنادي بعدم التعاون مع إنجلترا وتدعو كل مصري ألا يقبل تأليف وزارة تضطلع بمسئولية الأمر في مصر حتى تظل إنجلترا وأحكامها العرفية مسئولة مباشرة عن كل ما يقع فيها، هذا بحسب ما ذكر في كتاب تراجم مصرية وغربية للأديب الكبير والوزير الأسبق د. محمد حسين هيكل.

في هذا الظرف ظهرت مهارة ثروت باشا السياسية وظهر اقتداره، إن المشروع الذي أعلنته إنجلترا ولم تقبله مصر يقضي باعتراف إنجلترا باستقلال مصر استقلالًا مقيدًا في مسائل معينة، وهذه القيود هي التي لا ترضاها مصر.

قام عبد الخالق ثروت بالتفاوض مع معتمد إنجلترا للوصول إلى الاستقلال، ولم يبدأ مفاوضاته بطلب إلغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر، لما كان يعلمه من أن هذا الطلب يلاقَى من جانب حكومة لندن بالرفض، بل تقدم بطلبات لا يبدو أول الأمر أن لها بوجود الحماية البريطانية لمصر أو برفعها اتصالًا، ولم يكن بد أمام العقل من قبول إنجلترا هذه الطلبات، وبعد قبولها وتحديد المسائل التي تُعلَّق لمفاوضات حرة مستقبلة بين مصر وإنجلترا، وصل ثروت باشا من بحثه إلى نقطة تبين معها لممثل إنجلترا نفسه أن بقاء الحماية الإنجليزية مفروضة على مصر لم يبق له أية فائدة لإنجلترا نفسها، وحكم العقل يقضي بأن التشبث بأمر لا فائدة من ورائه، هذا بحسب ما قاله الكتاب.

لم تمر سوى أيام حتى أقنعت حجج ثروت الحكومة الإنجليزية أيضًا، وعاد اللورد ألنبي في يوم 28 فبراير فأعلن في مصر تصريحًا من جانب إنجلترا بأنها تعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، وتنهي لذلك حمايتها عليها محتفظة لمفاوضات مستقبلة بمسائل أربع: الدفاع عن مصر، وحماية مواصلات الإمبراطورية، وحماية الأجانب والأقليات، ومسألة السودان، وعلى أثر ذلك أجاب ثروت باشا دعوة جلالة الملك فشكل وزارته الأول في أول مارس سنة 1922.

بموجب هذا التصريح، وبمجهودات سعد زغلول، وعدلي يكن وعبد الخالق ثروت المتشابكة، حصلت مصر على استقلالها وتم إعلان المملكة المصرية رسميا في 15 من شهر مارس لعام 1922.