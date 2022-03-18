بلومبرج: إعمار الإماراتية العقارية ترفع حصتها في وحدة التطوير

تعتزم شركة إعمار الإماراتية العقارية العملاقة رفع مستوى نشاطها بحصة تصل إلى 3٪ في أعمال التطوير الخاصة بها ، والتي فقدت أسهمها نحو ربع قيمتها منذ إدراج الشركة في البورصة عام 2017، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت بلومبرج إن قيمة الحصة الإضافية البالغة 3٪ تقدر بنحو 530 مليون درهم إماراتي (144 مليون دولار) بناء على سعر إغلاق سهم إعمار للتطوير العقاري اليوم الجمعة ، مشيرة إلى أن الأسهم أنهت على انخفاض بنسبة 9ر2% قبل أن تعلن شركة إعمار العقارية عن نسبة الحصة التي قالت إنها تسعى إلى رفعها في الوحدة. ويشار إلى أن إعمار العقارية تمتلك بالفعل نسبة 79٪ في الوحدة.



وقالت بلومبرج إن أسهم إعمار العقارية سجلت مكاسب بلغت نحو 10٪ هذا العام على خلفية انتعاش أسعار العقارات في دبي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها خلال العام الماضي. ونقلت بلومبرج عن المستشار العقاري نايت فرانك قوله في آذار/ مارس إن سوق العقارات الفاخرة في دبي يجب أن تستمر في النمو بعد "التحول المذهل" الذي شهدته عام 2021 .



وأوضحت بلومبرج أن الشركة جمعت نحو 82ر4 مليار درهم (31ر1 مليار دولار)من حصيلة بيع حصة بلغت 20٪ في أعمال التطوير الخاصة بها في 2017. ومنذ ذلك الحين انخفض سعر السهم بنحو 25٪.