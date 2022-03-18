المحمدي: الأهلي يمكنه قتل المباراة مبكرا أمام المريخ

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كشف أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر السابق، إمكانية الأهلي في زيادة عدد أهدافه أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تقدم على المريخ بهدف دون رد، في المباراة التي يستضيفها ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأبطال.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية: «الهدف عبارة عن خطأ من الدفاع والحارس استغله بشكل جيد بيرسي تاو ومحمد شريف».

وأضاف: «الأهلي يملك مهارات فردية كبيرة وسريعة هو خطأ للحارس أكثر منها امتياز لبيرسي تاو».

وأكمل المحمدي: «الأهلي أضاع فرص كثيرة في الشوط الأول عن طريق السولية ومعلول لكن في الشوط الثاني لابد أن يحرز الأهلي هدفه الثاني ويمكنه أن يقتل المباراة مبكرا تفاديا أي مفاجات ».

وأتم: «الأهلي يملك أداء أفضل من ذلك لو ركز ونقل الكرة سريعا سينهي اللقاء».